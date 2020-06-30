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Боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Ранены двое военнослужащих ВСУ.

Боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: EPA/UPG

Во вторник, 30 июня, российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате были ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"С начала текущих суток в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", боевики обстреляли украинские войска вблизи Невельского. Против украинских воинов противник вел огонь из минометов 120-го калибра, выпустив при этом 18 мин.

Также российские наемники открывали огонь и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от н.п.Новозвановка. На этом участке фронта враг тоже применил запрещенные минскими договоренностями 120-ти мм минометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются. На свои агрессивные действия оккупанты и в дальнейшем будут получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", - заявили в штабе.

Напомним, сегодня днем оккупанты возле Новозвановки ранили двоих военнослужащих ВСУ.

За 29 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационные войска 12 раз открывали огонь. Были ранены двое украинских военных.

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