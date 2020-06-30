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Оккупанты возле Новозвановки ранили двоих военных Вооруженных сил Украины

Противник применял запрещенные минометы. 

Оккупанты возле Новозвановки ранили двоих военных Вооруженных сил Украины
Фото: EPA/UPG

Вооруженные формирования России на Донбасе вновь нарушили Минские договоренности и обстреляли позиции защитников Украины из 120-мм минометов. Также они использовали ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, сообщили на странице Штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня на Луганском направлении возле Новозвановки в результате обстрела со стороны вооруженных формирований России двое военных Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Их на эвакуационной технике доставили в военно-медицинское учреждение, где предоставили необходимую помощь.

В ответ на преступные действия украинские военные открыли ответный огонь, которым подавили вражескую активность.

Напомним, что за 29 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационные войска 12 раз открывали огонь. Были ранены двое украинских военных. 

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