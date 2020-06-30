За сутки в зоне ООС стреляли 12 раз, ранены двое украинских военных

За 29 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационные войска 12 раз открывали огонь, в том числе используя запрещенные Минскими договоренностями минометы.

Вследствие преступных действий оккупантов были ранены двое украинских военных, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Рядом с Хутором Вильный вооруженные формирования России дважды обстреливали оборонные укрепления из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Крымского и Луганского противник несколько раз за сутки стрелял из минометов калибра 120 мм, по защитникам Павлополя стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

Рядом с Березовым оккупанты вначале использовали противотанковые ракетные комплексы, а после этого - автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Против защитников Марьинки применяли автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и снайперское оружие.

"По уточненной информации, 28 июня в 21:18 и 22:25 представители вооруженных формирований России по направлению от неподконтрольного правительству Украины поселка Доломитное Донецкой области целенаправленно дважды обстреляли жилые дома в поселке Новолуганское, применив стрелковое оружие 7,62 мм. В результате первого обстрела были повреждены окно и мебель одного из домов, при втором враг попал в металлопластиковое окно, разбив стеклопакет и на балконе второго этажа жилого дома. Пострадавших граждан, к счастью, нет", - добавили в Министерстве обороны Украины новые данные.

Сообщается также, что наблюдатели украинской стороны Совместного центра контроля и координации установили, что расстояние и направление обстрела указывают на причастность к этому обстрелу российско-оккупационных войск.

В Минобороны добавили, что с начала 30 июня оккупанты уже открывали огонь один раз, обстреляв из запрещенных 120-мм минометов Невельское.

Напомним, что 29 июня двое военных получили осколочные ранения во время обстрела позиций возле поселка Крымское.

28 июня на Донбассе произошло восемь обстрелов. Потерь среди военных не было, хотя боевики использовали артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм, различные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

27 июня боевики 12 раз обстреляли позиции сил Операции объединенных сил. В этот день погиб 37-летний сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Иван Дедюх из Тернополя, еще трое солдат были ранены.