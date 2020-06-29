Двое украинских военных ранены возле Крымского

Пострадавших эвакуировали в госпиталь, их состояние удовлетворительное.

В понедельник в результате боевых действий на востоке Украины были ранены двое военных. Они получили осколочные ранения во время обстрела позиций возле поселка Крымское.

В сообщении пресс-центра Операции объединенных сил говорится, что оккупационные войска применили минометы калибра 120 мм, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие

Пострадавших солдатов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оказали помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

"Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сказано в сообщении.

Напомним, что 28 июня на Донбассе произошло восемь обстрелов. Потерь среди военных не было, хотя боевики использовали артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм, различные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

27 июня боевики 12 раз обстреляли позиции сил Операции объединенных сил. В этот день погиб 37-летний сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Иван Дедюх из Тернополя, еще трое солдат были ранены.