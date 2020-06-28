Военнослужащие и волонтеры ко Дню Конституции запустили 15-метровый флаг Украины в сторону оккупированного Донецка.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"Ко Дню Конституции Украины неподалеку линии разграничения волонтеры, переселенцы и военнослужащие гражданско-военного сотрудничества запустили 15-метровый флаг в сторону оккупированного Донецка",- говорится в нем.

Отмечается, что подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях и чаще всего были посвящены Дню Конституции и государственного флага Украины. Это делается с целью напомнить жителям временно оккупированных территорий, что Украина вернет свои территории и снова станет единой.

Через несколько часов после запуска в группах соцсетей жителей оккупированного Донецка появились фото и видео с украинским флагом, который пролетал над городом.