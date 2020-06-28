В Киеве в воскресенье произошел пожар в доме на улице Крушельницкой, 3А. Он расположен в двухстах метрах от дома, который взорвался на прошлых выходных.

Пресс-служба столичного управления ГосЧС сообщила, что огонь возник на балконе 12 этажа. Огонь быстро распространился на верхние этажи, загорелся утеплитель с внешней стороны балконов. Из-за этого пошел густой дым.

Несмотря на сложности, спасателям удалось все ликвидировать. Информация о пожаре поступила в 16:12, а спустя 50 минут огонь потушили.

В результате пожара пострадали несколько квартир. С их владельцами все в порядке.

На ликвидации пожара работали 20 человек и пять единиц основной и специальной техники. Причина пожара устанавливается.