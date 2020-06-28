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На Донбассе в субботу произошло 12 обстрелов

Погиб военный из Тернополя, еще трое ранены

На Донбассе в субботу произошло 12 обстрелов
Пророссийские боевики на оккупированной части Донбасса
Фото: EPA/UPG

За прошедшие сутки, 27 июня, вооруженные формирования, поддерживаемые Россией, 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие обстрелов боевиков погиб 37-летний военный из Тернополя - Иван Дедюх, еще трое бойцов получили ранения.

Как сообщили в штабе ООС, оккупанты использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики стреляли вблизи Верхнеторецкого, Широкино, Водяного, Авдеевки, Гранитного, Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты открывали огонь вблизи Светлодарска, Крымского, Орехово, Новотошковского.

Как сообщалось, 27 июня возле Старогнатовки в результате разрыва неизвестного боеприпаса были ранены двое украинских военных. Один из них умер из-за множественных осколочных ранений, второго доставили в лечебное учреждение.

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