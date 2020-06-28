На Донбассе в субботу произошло 12 обстрелов

Погиб военный из Тернополя, еще трое ранены

За прошедшие сутки, 27 июня, вооруженные формирования, поддерживаемые Россией, 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие обстрелов боевиков погиб 37-летний военный из Тернополя - Иван Дедюх, еще трое бойцов получили ранения.

Как сообщили в штабе ООС, оккупанты использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики стреляли вблизи Верхнеторецкого, Широкино, Водяного, Авдеевки, Гранитного, Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты открывали огонь вблизи Светлодарска, Крымского, Орехово, Новотошковского.

Как сообщалось, 27 июня возле Старогнатовки в результате разрыва неизвестного боеприпаса были ранены двое украинских военных. Один из них умер из-за множественных осколочных ранений, второго доставили в лечебное учреждение.