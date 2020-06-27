Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 27 июня

В субботу, 27 июня, на Донбассе погиб сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Иван Дедюх из Тернополя.

Об этом LB.ua рассказал священник Андрей Любунь, настоятель каплицы-пантеона погибшим в АТО в селе Лишня Кременецкого района.

Иван Дедюх (на фото - справа) родился 21 января 1983 года. На Донбассе воевал с 2014 года.

Напомним, что 27 июня возле Старогнатовки в результате разрыва неизвестного боеприпаса были ранены двое украинских военных. Один из них умер из-за множественных осколочных ранений, второго доставили в лечебное учреждение.