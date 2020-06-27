В Вишневом и возле Таращи произошла стрельба, есть раненные

Оба случая полиция расследует по статье "хулиганство".

В Вишневом местный житель устроил стрельбу и ранил мужчину. Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

Нападавшего задержали, он находится в изоляторе временного содержания.

"Один из компании мужчин беспричинно произвел несколько выстрелов в сторону другой компании. После чего скрылся с оружием с места происшествия", - говорится в сообщении.

В результате пострадавшего доставили в больницу с ранением ноги и грудной клетки.

Сотрудники местного отделения полиции быстро установили личность нападавшего, устроили засаду и задержали его по месту жительства.

В жилье обнаружили и изъяли коллекцию оружия. В частности, устройство для отстрела резиновыми пулями, из которого вероятно мужчина стрелял в прохожего.

Аналогичный случай произошел в Таращанском районе.

Местный житель получил телесные повреждения брюшной полости и руки от стрельбы из устройства резиновыми пулями.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Оба случая расследуют по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Одессе полицейский со стрельбой разогнал массовую драку в своем дворе. Потасовка произошла из-за неправильной парковки одного и жителей.