В Вишневом и возле Таращи произошла стрельба, есть раненные

В Вишневом местный житель устроил стрельбу и ранил мужчину. Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.
Нападавшего задержали, он находится в изоляторе временного содержания.
"Один из компании мужчин беспричинно произвел несколько выстрелов в сторону другой компании. После чего скрылся с оружием с места происшествия", - говорится в сообщении.
В результате пострадавшего доставили в больницу с ранением ноги и грудной клетки.
Сотрудники местного отделения полиции быстро установили личность нападавшего, устроили засаду и задержали его по месту жительства.
В жилье обнаружили и изъяли коллекцию оружия. В частности, устройство для отстрела резиновыми пулями, из которого вероятно мужчина стрелял в прохожего.
Аналогичный случай произошел в Таращанском районе.
Местный житель получил телесные повреждения брюшной полости и руки от стрельбы из устройства резиновыми пулями.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
Оба случая расследуют по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Одессе полицейский со стрельбой разогнал массовую драку в своем дворе. Потасовка произошла из-за неправильной парковки одного и жителей.