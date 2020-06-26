Вооруженные формирования РФ из артиллерии и минометов обстреляли позиции ООС, ранен военный

С начала суток они нарушили режим прекращения огня шесть раз.

С начала суток 26 июня вооруженные формирования России на Донбассе шесть раз открывали огонь и ранили одного украинского защитника. Противник вновь использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы и артиллерийские системы, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Рядом с н.п. Крымское вражеские войска трижды стреляли из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 120-мм, которые должны находиться за линией боевого столкновения. Кроме этого, они применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Из минометов 82-го калибра стреляли по Катериновке, а против защитников Хутора Вильный применяли станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Шумов стреляли из автоматических станковых гранатометов.

"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военные действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия", - подытожили в Минобороны.

Напомним, что за прошедшие сутки, 25 июня, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрела был ранен украинский военнослужащий.