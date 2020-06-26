Кличко подтвердил, что взорвавшийся дом на Позняках будут сносить полностью

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что взорвавшийся на Позняках дом будет полностью демонтирован. Специалисты работают над новым проектом, сообщил он на брифинге.

"Также специальная комиссия совершила обследование соседних секций возле многоэтажного дома на ул. Соломии Крушельницкой 1/5 и дома на ул. Григоренко, 41. К обледованию домов были привлечены специалисты "Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций", - сообщил Кличко.

Они пришли к выводу, что опасные повреждения соседних секций и дома на Григоренко, 41 отсутствуют, поэтому жители зданий могут вернуться в свои квартиры.

Он добавил, что экспертиза по установлению точных причины взрыва продолжается. Мэр также сообщил, что город выделит от 50 000 до 100 000 гривен на каждую семью, которая пострадала при взрыве. Однако для этого необходимы документы этих людей, многие из которых были утеряны из-за происшествия.

Также городская власть вместе с фондом "Будущий Киев" предоставит наличные средства для восстановления документов и на вещи первой необходимости.

Напомним, что 21 июня в 10-этажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой 1/5 на Позняках произошел взрыв. В результате погибли пятеро человек. Предварительной причиной назвали взрыв газовоздушной смеси.

Взрывная волна разрушила пять этажей одного подъезда. Повреждены 40 квартир, где живет 125 человек. Секция взорвавшегося дома из 40 квартир восстановлению не подлежит.

Офис Президента выделил 12 новых квартир пострадавшим от взрыва жителям дома. Еще 28 квартир выделены, но пока недостроены.