Вчера во дворе Министерства образования и науки в Киеве сотрудники этого ведомства заметили экзотическую змею.

Видеозапись, сделанная работниками МОН 25 июня, оказалась в распоряжении LB.ua.

Как пресмыкающееся там оказалось - пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, вчера МОН получило нового главу. И.о. министра образования и науки стал экс-регионал, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет. После появления информации о его кандидатуре на пост главы МОН на сайте ошибок и фальсификации в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в монографии в соавторстве ректора Черниговского НТУ и кандидата в министры образования Сергея Шкарлета. Автор статьи утверждает, что в монографии использовались целые блоки текста, который был опубликован на три года ранее. При этом ссылок в работе Шкарлета на этот научный труд нет. Кроме того, бывшая министр образования Новосад заявила, что Шкарлет купил внедорожник VW Amarok за деньги, которые могли пойти на доплаты преподавателям.

Напомним, что весной и летом прошлого года от укусов змеи пострадали жители разных регионов Украины. Так, во Львовской области 13-летняя девочка попала в реанимацию после укуса змеи в ногу.

Также в реанимации после укуса оказалась 56-летняя жительница Сколевского района Львовской области.

В Ровенской области от укуса змеи пострадал ребенок. Гадюка укусила мальчика во дворе его дома.

В Днепре на территории ресторана спасатели отловили 18 змей и вывезли за город.