Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
Украина вновь побила антирекорд по числу заболевших коронавирусом - обнаружили 994 новых случая
Украина вновь побила антирекорд по числу заболевших коронавирусом - обнаружили 994 новых случая
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
Новая Конституция, старый президент. Зачем Путину референдум и при чём здесь Украина
Новая Конституция, старый президент. Зачем Путину референдум и при чём здесь Украина
Приватбанк запустил обещанную Зеленским ипотеку под 10%
Приватбанк запустил обещанную Зеленским ипотеку под 10%
Дануца: «На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас»
Дануца: «На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас»
Нардеп Дануца: "Илья Павлюк был одним из руководителей центрального штаба Зеленского на выборах"
Нардеп Дануца: "Илья Павлюк был одним из руководителей центрального штаба Зеленского на выборах"
Экс-регионал Шкарлет назначен и.о. министра образования
Экс-регионал Шкарлет назначен и.о. министра образования
Домбровская о "рабочей бабе": это недопустимо, но извинения Корниенко приняты
Домбровская о "рабочей бабе": это недопустимо, но извинения Корниенко приняты
ГлавнаяОбществоОбразование

89% абитуриентов из оккупированных районов Донецкой области не смогли попасть на ВНО по математике

Приехать на тестирование удалось только 59 жителям временно оккупированных территорий.

89% абитуриентов из оккупированных районов Донецкой области не смогли попасть на ВНО по математике
Фото: testportal.gov.ua

Из 7116 человек, которые приняли участие в тестировании по математике в Донецкой области, только 59 - дети со временно оккупированной территории.

Линию разграничения не смогли пересечь 459 человек (89% от тех, кто хотел принять участие во ВНО), сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Из 9236 зарегистрированных лиц в сегодняшнем тестировании приняли участие 7116 человек (77%). Из них 59 - это дети, которые проживают на временно оккупированной территории. Линию разграничения не смогли пересечь 459 человек (89% от тех, кто хотел принять участие в ВНО)", - написал Кириленко в фейсбуке.

Глава Донецкой ОГА добавил, что участники, которые не смогли принять участие в тестировании по уважительным причинам, имеют возможность перерегистрироваться на дополнительную сессию в течение 5 дней.

По данным Павла Кириленко, в области тестирования по математике проведены в 42 подготовленных пунктах, расположенных в Бахмуте, Константиновке, Краматорске, Курахово, Мариуполе, Покровске и Славянске. Подвоз был организован для 1,5 тысячи участников ВНО.

Ранее сообщалось, что во ВНО по математике приняли участие более 150 тыс. человек.

Напомним, в 2020-м дети с оккупированных территорий смогут не сдавать ВНО для поступления в вузы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также