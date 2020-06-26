89% абитуриентов из оккупированных районов Донецкой области не смогли попасть на ВНО по математике

Из 7116 человек, которые приняли участие в тестировании по математике в Донецкой области, только 59 - дети со временно оккупированной территории.

Линию разграничения не смогли пересечь 459 человек (89% от тех, кто хотел принять участие во ВНО), сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Из 9236 зарегистрированных лиц в сегодняшнем тестировании приняли участие 7116 человек (77%). Из них 59 - это дети, которые проживают на временно оккупированной территории. Линию разграничения не смогли пересечь 459 человек (89% от тех, кто хотел принять участие в ВНО)", - написал Кириленко в фейсбуке.

Глава Донецкой ОГА добавил, что участники, которые не смогли принять участие в тестировании по уважительным причинам, имеют возможность перерегистрироваться на дополнительную сессию в течение 5 дней.

По данным Павла Кириленко, в области тестирования по математике проведены в 42 подготовленных пунктах, расположенных в Бахмуте, Константиновке, Краматорске, Курахово, Мариуполе, Покровске и Славянске. Подвоз был организован для 1,5 тысячи участников ВНО.

Ранее сообщалось, что во ВНО по математике приняли участие более 150 тыс. человек.

Напомним, в 2020-м дети с оккупированных территорий смогут не сдавать ВНО для поступления в вузы.