Приватбанк запустил обещанную Зеленским ипотеку под 10%
Приватбанк запустил обещанную Зеленским ипотеку под 10%
Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
Домбровская о "рабочей бабе": это недопустимо, но извинения Корниенко приняты
Домбровская о "рабочей бабе": это недопустимо, но извинения Корниенко приняты
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
Нардеп Дануца: "Илья Павлюк был одним из руководителей центрального штаба Зеленского на выборах"
Нардеп Дануца: "Илья Павлюк был одним из руководителей центрального штаба Зеленского на выборах"
Дануца: «На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас»
Дануца: «На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас»
Новая Конституция, старый президент. Зачем Путину референдум и при чём здесь Украина
Новая Конституция, старый президент. Зачем Путину референдум и при чём здесь Украина
Украина вновь побила антирекорд по числу заболевших коронавирусом - обнаружили 994 новых случая
Украина вновь побила антирекорд по числу заболевших коронавирусом - обнаружили 994 новых случая
Экс-регионал Шкарлет назначен и.о. министра образования
Экс-регионал Шкарлет назначен и.о. министра образования
ГлавнаяОбществоЖизнь

Две горно-патрульные роты Нацгвардии ищут женщину, которая три дня назад пропала в Верховинском районе

В регионы, потерпевшие от паводков, передислоцированы 110 гвардейцев.

Две горно-патрульные роты Нацгвардии ищут женщину, которая три дня назад пропала в Верховинском районе
Иллюстративное фото
Фото: ngu.gov.ua

Две горно-патрульные роты Национальной гвардии работают в Верховинском районе Ивано-Франковской области, где ищут пропавшую женщину.

Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан.

Пресс-служба МВД информирует, что вчера, 24 июня, решением министра внутренних дел в регионы, потерпевшие от паводков, были передислоцированы 110 гвардейцев горно-патрульной роты. Их основная задача - поиск и эвакуация людей из труднодоступных горных районов.

"Были передислоцированы горно-патрульное подразделение НГУ, а также воздушные суда - два самолета и два вертолета Ми-8, для оказания помощи в борьбе с наводнением. Сегодня две группы горно-патрульного подразделения работают в Верховинском районе по поиску женщины, которую не могут найти уже три дня. Надеемся найти ее живой", - сказал командующий НГУ.

По словам Николая Балана, Нацгвардия также оказывает помощь путем патрулирования, ведет поисковые действия в труднодоступных районах, вертолетами доставляет гуманитарные грузы и личный состав к местам, куда нельзя достатися автомобильным транспортом.

Ранее сегодня сообщалось, что для преодоления последствий наводнения в Карпатах привлекли шесть вертолетов МВД.

24 июня для эвакуации пострадавшего от паводков населения в Ивано-Франковскую область отправили четыре вертолета. На одном из них эвакуировали двоих беременных на поздних сроках женщин.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также