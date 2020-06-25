Две горно-патрульные роты Нацгвардии ищут женщину, которая три дня назад пропала в Верховинском районе

Две горно-патрульные роты Национальной гвардии работают в Верховинском районе Ивано-Франковской области, где ищут пропавшую женщину.

Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан.

Пресс-служба МВД информирует, что вчера, 24 июня, решением министра внутренних дел в регионы, потерпевшие от паводков, были передислоцированы 110 гвардейцев горно-патрульной роты. Их основная задача - поиск и эвакуация людей из труднодоступных горных районов.

"Были передислоцированы горно-патрульное подразделение НГУ, а также воздушные суда - два самолета и два вертолета Ми-8, для оказания помощи в борьбе с наводнением. Сегодня две группы горно-патрульного подразделения работают в Верховинском районе по поиску женщины, которую не могут найти уже три дня. Надеемся найти ее живой", - сказал командующий НГУ.

По словам Николая Балана, Нацгвардия также оказывает помощь путем патрулирования, ведет поисковые действия в труднодоступных районах, вертолетами доставляет гуманитарные грузы и личный состав к местам, куда нельзя достатися автомобильным транспортом.

Ранее сегодня сообщалось, что для преодоления последствий наводнения в Карпатах привлекли шесть вертолетов МВД.

24 июня для эвакуации пострадавшего от паводков населения в Ивано-Франковскую область отправили четыре вертолета. На одном из них эвакуировали двоих беременных на поздних сроках женщин.