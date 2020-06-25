Во ВНО по математике приняли участие более 150 тыс. человек

Во внешнем независимом оценивании по математике, с которого стартовала основная сессия ВНО-2020, приняли участие более 152 тысяч человек.

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

"По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по математике приняли 152 180 человек, что составляет 81,79% от общего количества зарегистрированных", - говорится в сообщении.

Указывается, что 83 участника ВНО не были допущены к пунктам тестирования, из них 30 - из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний.

Соблюдение процедуры тестирования контролировали 126 общественных наблюдателей.

Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания по математике по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Для этого им необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

Ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране Кабмин запретил проведение пробного ВНО, которое было назначено на 15 июня.