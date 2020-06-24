Президент Владимир Зеленский обратился к выпускникам, сдающим в этом году внешнее независимое оценивание. Глава государства пожелал им успехов и хороших результатов.

"Хочу обратиться ко всем нашим выпускникам, которые завтра будут сдавать ВНО. Честно говоря, в этом году всё не очень справедливо из-за коронавируса. У вас не было нормального последнего звонка, выпускного. Как вы сейчас говорите, как говорит моя дочь, был "полный трэш". Но завтра у вас ВНО, важный день. Я уверен, что все будет хорошо, и будет очень хороший результат. Знаю, что вам не просто. Мы все будем держать за вас кулаки", - сказал он в коротком видеообращении, размещенном на странице президента в Facebook.

"Самое главное - маски, расстояние друг от друга, и все дезинфицируйте. Как правило, я всем желаю 36,6, это по поводу температуры, а по поводу баллов - всем желаю 200 баллов", - добавил Зеленский.

Напомним, государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 22 июня приняла решение, что эпидемиологическая обстановка в Украине позволяет провести внешнее независимое тестирование с 25 июня по 17 июля, как и было запланировано.

Допуск на ВНО будет осуществляться при отсутствии признаков ОРЗ и после измерения температуры - она не должна превышать 37,2 градуса. Каждый должен иметь маску или респиратор.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране Кабмин запретил проведение пробного ВНО, которое было назначено на 15 июня.