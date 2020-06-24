Зеленский пообещал бастующим шахтерам разобраться с долгами "Центрэнерго"

Президент Владимир Зеленский вышел к шахтерам с шахты "Надежда", бастовавшим возле Офиса президента, и пообещал разобраться с их проблемой.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Юрий Камельчук из "Слуги народа".

"Все сделаем, дайте мне пару дней. Я сейчас разберусь с "Центрэнерго", почему они не платят деньги. Езжайте домой к своим семьям", - сказал шахтерам Зеленский, который должен был находиться на самоизоляции из-за коронавируса у жены.

Шахта "Надежда" расположена в Сосновке Львовской области. С начала весны там возникли проблемы с выплатой зарплаты, и в середине июня шахтеры начали бастовать. Сначала они стучали касками во Львове, а теперь приехали в Киев.

22 июня Минэнерго отчиталось о том, что берет ситуацию на шахте "Надежда" под контроль. Несмотря на это, шахтеры остались в столице.

По словам и.о. директора шахты Игоря Пиляя, задолженность "Центрэнерго" перед предприятием составляет 9 млн гривен.

В конце мая на "Центрэнерго" поменялось руководство. Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко объявил о возвращении "Центрэнерго" под контроль государства - ранее компанию контролировал менеджмент, связанный с Коломойским. По словам Сенниченко, следующим шагом будет установление реального состояния "Центрэнерго" и превращение компании из "черной дыры украинского бюджета, где исчезли около 100 млрд гривен с 2004 года" в привлекательный для приватизации объект.

В состав "Центрэнерго" входят три ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей мощности электростанций Украины. На ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а ть предназначены для использования газомазутного топлива. Государству принадлежат 78,289% компании.