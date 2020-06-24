Разумков: говорить о повышении зарплат депутатам пока рано

Спикер Рады отметил, что после индексации его зарплата выросла на 3 тыс. гривен.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что пока рано говорить о повышении заработных плат народным депутатам.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина", передает hromadske.ua.

"Я считаю, что действительно должен быть достойный уровень оплаты труда. Но должен быть достойный уровень оплаты труда всех. Мне кажется, что на уровне той заработной платы, которая есть в государстве, на уровне той минимальной заработной платы, которая есть сегодня у наших сограждан, говорить о повышении заработной платы для народных депутатов пока рано, мягко говоря", - пояснил Разумков.

Он уточнил, что этот вопрос должен быть связан с ростом экономики, ВВП, благосостояния граждан и развитием государства.

"Сегодня говорить исключительно о себе - я думаю, что это не совсем правильно. И с экономической, и с политической, и с моральной точки зрения", - сказал Разумков.

В то же время он отметил, что зарплаты депутатов все же немного выросли: "Моя заработная плата за год выросла на 3 тысячи гривен, если я не ошибаюсь. Потому что есть индексация".

Напомним, в марте Разумков призвал депутатов отдать надбавки к зарплате на борьбу с коронавирусом.

Средняя зарплата депутата в новом созыве Рады, в зависимости от должности в комитете, в среднем составляет 26 тыс. гривен.