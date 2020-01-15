Малюська рассказал, как объяснялся перед разозленной женой из-за зарплаты

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что ему пришлось оправдываться перед женой из-за маленькой зарплаты.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Вчера разозленной жене на вопрос "Где деньги?" пришлось объяснять, что инфографика манипулятивная, 226 тыс. не получал, и цифру надо уменьшать на размер налогов и учитывать, что это надбавка, уплаченная в разные дни сразу за несколько месяцев работы. В целом зарплата действительно была маленькой", - написал Малюська.

То же самое, по его словам, придется объяснять и другим.

"Единственное, что радует в этой ситуации, это что наконец смогу нормально поговорить с мамой, потому что последние несколько месяцев наши разговоры сводились к оправданиям после тезисов "немедленно пиши заявление и уходи с этой дурной работы", "натяни шапку поглубже, сядь в троллейбус и послушай , что о вас говорят, оно тебе надо за 16 тыс.?" Ну и так далее", - добавил министр.

Малюська подчеркнул, что для чиновников высокая зарплата является профессиональной необходимостью.

"Попадание на политическую должность (как вот моя) делает из человека politically exposed person (политического деятеля), и его в течение нескольких лет после освобождения не возьмет на работу ни одна приличная международная компания или организация. Я, например, после окончания политической карьеры не смогу вернуться к своей прежней работы, которой занимался почти 10 лет", - пояснил министр.

Он также заявил, что ему иногда приходится быть "козлом отпущения". Например, в случае, когда на него наложили штраф в размере 38 420 гривен.

Напомним, 12 декабря прошлого года СМИ сообщили, что Малюська заявил, что уволится, если ему не повысят зарплату "хотя бы до 80 тыс. гривен". Позже в СМИ начали появляться сообщения о том, что глава Минюста подал в отставку.

После этого Малюська опубликовал в фейсбуке фото своего стола, на котором лежат его ботинки и заявил, что "держит интригу". Однако позже в комментарии LB.ua он опроверг эту информацию. В эфире одного из украинских телеканалов он назвал себя достаточно обеспеченным человеком и заявил, что нынешняя зарплата его "более или менее устраивает". Министр также рассказал, что задекларировал 1 млн гривен пенсии, перечисленной из США.