Кабмин назначил прокурора Новикова главой НАПК

Конкурсная комиссия избрала его на эту должность в декабре прошлого года.

Кабинет министров назначил главой Национального агентства по предотвращению коррупции прокурора департамента надзора за соблюдением законов Александра Новикова.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Перед ним стоит важная задача - обеспечить открытость и прозрачность органа, а главное - показать всем нам конкретные результаты уничтожения коррупции", - подчеркнул премьер.

Он также сообщил, что Новиков имеет высшее юридическое образование, работал в органах прокуратуры более 10 лет и поддерживал государственное обвинение по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями.

Напомним, 16 декабря Конкурсная комиссия избрала прокурора Новикова на должность главы НАПК. На собеседовании он заявлял, что эта должность ему нужна, "чтобы доказать, что антикоррупционные институции могут действовать".

Всего комиссия получила получила 32 заявки на должность главы НАПК.