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НАПК отменило требование подавать декларацию о доходах в день увольнения

Теперь декларацию перед увольнением можно подать в течение 20 рабочих дней.

НАПК отменило требование подавать декларацию о доходах в день увольнения
Фото: dp.sfs.gov.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отменило требование к субъектам декларирования подавать декларацию в день увольнения.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Отныне декларацию перед увольнением можно подать в течение 20 рабочих дней.

"Сообщаем о вступлении в силу новой редакции Порядка формирования, ведения и опубликования (предоставления) информации Единого государственного реестра лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, утвержденной приказом НАПК от 12 декабря 2019 года № 168/19 Из редакции Порядка исключена норма, которая обязывала субъекта декларирования при увольнении по собственной инициативе подавать декларацию в день фактического увольнения", - говорится в сообщении.

Декларация перед увольнением охватывает период, который не был охвачен декларациями, ранее поданными субъектом декларирования, и содержит информацию по состоянию на последний день такого периода.

Последним днем такого периода является день прекращения деятельности, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления, или другой деятельности, указанной в подпунктах "а", "в" пункта 2 ч.1 ст. 3 Закона. Под ранее поданными декларациями понимаются декларации, которые были поданы в Реестр в соответствии с законодательством.

Напомним, новый закон о труде позволит не отрабатывать две недели после увольнения. Также предлагается заставить работодателей выплачивать компенсацию за увольнение сотрудника по своей инициативе.

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