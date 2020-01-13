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EBA и СУП призывают депутатов поддержать изменения 5% розничного акциза

Бизнес ассоциации напомнили о подписанном меморандуме.

EBA и СУП призывают депутатов поддержать изменения 5% розничного акциза
Фото: Дарья Бурякина

Европейская бизнес ассоциация и Союз украинских предпринимателей призывают поддержать проекты законов №2501, №2502, №2503 от 27.11.2019 которые предусматривают изменения системы администрирования розничного акциза с продажи сигарет, а именно переноса уплаты розничного акциза с розничного на оптового торговца. Об этом со ссылкой на заявление ЕВА и СУП сообщает БизнесЦензор.

"Так, 6 декабря ведущие бизнес ассоциации Украины Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей, вышли с общим заявлением о недопустимости повышения фискального давления на добросовестных налогоплательщиков, поскольку скорость принятия законопроекта оставляет без должного урегулирования целый ряд критических замечаний к нему", - говорится в заявлении.

Также после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским,12 декабря был подписан Меморандум о взаимопонимании между представителями табачной индустрии (компаниями-членами Европейской Бизнес Ассоциации) и Кабинетом Министров Украины. Меморандумом предусмотрен ряд мер по созданию честной и прозрачной конкуренции в индустрии, борьбы с незаконной торговлей и уклонением от уплаты налогов, обеспечение предсказуемости и прозрачности в работе игроков табачного рынка.

"Речь идет о содействии развитию конкуренции на рынке дистрибуции, изменение методики администрирования 5% акцизного налога, разработку лицензионных условий для осуществления оптовой торговли табачными изделиями, разработку системы контроля за перемещением табачных изделий и тому подобное", - говорится в тексте заявления.

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