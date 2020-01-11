"Укрзализныця" выплатила $24 млн по евробондам

"Укрзализныця" погасила купон на 24 миллиона долларов по еврооблигациям, которые компания выпустила в 2019 году. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Отмечается, что общий долг по этим еврооблигациям составляет почти 600 млн долларов.

"Выплата по внешним обязательствам в очередной раз осуществлена без задержек и в полном объеме, доводя статус компании как надежного заемщика перед международными партнерами. При этом в 2019 году Укрзализныця погасила часть основного долга в сумме 300 млн долларов США по еврооблигациям, дебютный выпуск которых состоялся в 2013 году, и выплатила очередной купонный доход по ним", - сообщили в УЗ.

Процент по евробондам "Укрзализныци", выпущенными в 2019 году, составляет 8,25% годовых. Окончательно погасить этот долг железнодорожная компания планирует в 2024 году.

Напомним, в июле прошлого года "Укрзализныця" выпустила евробонды на 500 млн долларов. Впоследствии компания довыпустила еврооблигации на почти 100 млн долларов - их выкупил Европейский банк реконструкции и развития. Тогда спрос на еврооблигации компании превысил предложение в пять раз.