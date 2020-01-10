В ГАСИ провели аудит и создали комиссию для публичного рассмотрения решений

И.о. главы ГАСИ Елена Костенко провела предварительный аудит инспекции и выявила ряд проблем с обоснованностью выдачи лицензий и разрешений. Для изменения ситуации в ведомстве создана Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с разрешительными процедурами. Об этом сообщает пресс-служба Государственной архитектурно-строительной инспекции.

По данным пресс-службы, выявленные проблемы касаются критических нарушений в организационной структуре ведомства, которые несут значительные коррупционные риски и нарушают действующие нормы законодательства. В частности, согласно действующему в ГАСИ порядку, выдача всех важнейших разрешений на строительство конкретного объекта была сконцентрирована в руках одного должностного лица - главного инспектора строительного надзора.«Уже предварительный анализ структуры и функциональных обязанностей работников ГАСИ показал, что многие сферы ответственности возложены на главных инспекторов строительного надзора… По сути, один и тот же человек выдает лицензию на строительную деятельность, разрешает строительство конкретного объекта и сам же его контролирует. Это несет в себе огромные коррупционные риски. И это не только нарушает любую логику, но и противоречит действующему законодательству в сфере строительства», - отмечает Елена Костенко.

Для изменения ситуации ГАСИ приняла решение о создании нового совещательного органа - Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией полномочий ГАСИ относительно разрешительных процедур.

«Нужно сделать публичным процесс принятия решений. Мы восстановили систему, по которой, во-первых, такие решения обязательно публикуются после рассмотрения соответствующей комиссии. А, во-вторых, на этой комиссии инспекторы вынуждены будут объяснить, что именно они сделали для того, чтобы обосновать выдачу или невыдачу разрешение на строительство того или иного объекта», - подчеркивает Елена Костенко.

Напомним, что Кабинет Министров Украины 24 декабря назначил Елену Костенко первым заместителем председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины, а 27 декабря на Костенко было возложено исполнение обязанностей главы ГАСИ.