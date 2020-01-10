​"Нафтогаз" получит 180 млрд гривен за передачу ГТС "Оператору ГТС Украины"

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" получит более 180 млрд гривен за передачу газотранспортной системы государственной компании "Оператор ГТС Украины".
Об этом сообщил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью изданию "Лига.Бизнес".
По его словам, эту сумму могут выплатить за 10 лет.
"Оператор будет отдавать нам часть своей прибыли. Он будет покрывать все свои расходы и делать все необходимые капиталовложения, а то, что будет оставаться, - распределяется, и часть от этой суммы пойдет нам", - сказал он.
Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлил, что в 2020 году группа "Нафтогаз" потеряет 13 млрд гривен чистой прибыли в связи с проведением операции по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга). Выделение функции транзита было требованием Третьего энергопакета Европейского Союза.
ОГТСУ с 1 января 2020 года получила в управление газотранспортную систему и вышла из группы "Нафтогаза". Ее материнской компанией теперь являются "Магистральные газопроводы Украины", находящиеся в подчинении Министерства финансов.