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​"Нафтогаз" получит 180 млрд гривен за передачу ГТС "Оператору ГТС Украины"

Эту сумму могут выплатить за 10 лет.

​"Нафтогаз" получит 180 млрд гривен за передачу ГТС "Оператору ГТС Украины"
Фото: facebook/Новое Время

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" получит более 180 млрд гривен за передачу газотранспортной системы государственной компании "Оператор ГТС Украины".

Об этом сообщил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью изданию "Лига.Бизнес".

По его словам, эту сумму могут выплатить за 10 лет.

"Оператор будет отдавать нам часть своей прибыли. Он будет покрывать все свои расходы и делать все необходимые капиталовложения, а то, что будет оставаться, - распределяется, и часть от этой суммы пойдет нам", - сказал он.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлил, что в 2020 году группа "Нафтогаз" потеряет 13 млрд гривен чистой прибыли в связи с проведением операции по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга). Выделение функции транзита было требованием Третьего энергопакета Европейского Союза.

ОГТСУ с 1 января 2020 года получила в управление газотранспортную систему и вышла из группы "Нафтогаза". Ее материнской компанией теперь являются "Магистральные газопроводы Украины", находящиеся в подчинении Министерства финансов.

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