Экономика Украины способна за 15 лет достичь уровня Польши, - бизнес-омбудсмен

Для ускорения экономического роста нужны независимые суды, искоренение коррупции и Соглашение об ассоциации с ЕС.

Бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий считает, что при определенных условиях экономика Украины способна за 15 лет достичь уровня Польши. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Свенчицкий уверен, что Украина может быстрее экономически достичь уровня Польши, нежели это прогнозирует Всемирный банк. В "РБК-Украина" отметили, что Всемирный банк ранее оценивал, что рост украинской экономики нынешними темпами позволит догнать Польшу только через 50 лет.

Бизнес-омбудсмен также добавил, что для ускорения экономического роста нужно добиваться независимости судов, искоренения коррупции и реализации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"В целом, если в стране политическая и экономическая обстановка будет стабилизирована, а экономика будет открыта для сотрудничества с другими странами, то понадобится буквально пятнадцать лет, чтобы Украина достигла уровня Польши", - подчеркнул Свенчицкий.

Он также отметил, что согласно некоторым расчетам, экономическая польза полного открытия аграрного рынка ЕС для Украины будет выше, чем вся предоставляемая помощь со стороны Брюсселя.

Напомним, 8 января сообщалось, что международные резервы Украины в декабре 2019 года впервые с конца 2012 года превысили $25 млрд. По состоянию на 1 января их размер достиг $22 302 млн в эквиваленте.

За минувший месяц резервы Украины выросли больше чем на 15%, или на $3,37 млрд, за счет благоприятной ситуации на межбанковском валютном рынке.