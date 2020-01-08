Задержанным за убийство двух девушек на съемной квартире в Киеве предъявили подозрение
Задержанным за убийство двух девушек на съемной квартире в Киеве предъявили подозрение
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
​Подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве арестовали без права залога (обновлено)
​Подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве арестовали без права залога (обновлено)
В Киеве загорелся "Зал царства свидетелей Иеговы", один человек получил ожоги
В Киеве загорелся "Зал царства свидетелей Иеговы", один человек получил ожоги
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
Новый дизель-поезд до Борисполя поломался по дороге в аэропорт (обновлено)
Новый дизель-поезд до Борисполя поломался по дороге в аэропорт (обновлено)
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
ГлавнаяПолитика

Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за заявления о лидерах ОУН-УПА

Публичную дискуссию о внутренних вопросах украинской политики в министерстве сочли контрпродуктивной.

Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за заявления о лидерах ОУН-УПА
Бартош Цихоцкий
Фото: msz.gov.pl

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий был вызван в Министерство иностранных дел Украины из-за совместного заявления с послом Израиля относительно чествования в Украине памяти лидеров ОУН-УПА.

Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"8 января 2020 года в МИД Украины был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий. Во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Республики Польша и Государства Израиль от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии о внутренних вопросах украинской политики", - говорится в сообщении.

Во время беседы также было отмечено, что в ходе контактов на высшем уровне руководство Украины и Польши договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне, что потребует дополнительных усилий, в том числе дипломатических, в направлении обеспечения конструктивного сотрудничества специалистов в области исторической памяти.

Кроме того, была достигнута договоренность о конкретных шагах в этом направлении.

Ранее посольства Польши и Израиля осудили Львовский облсовет и КГГА за мероприятия в честь Бандеры и Мельника.

Позже посольство Польши раскритиковало заявление спикера украинского МИДа Екатерины Зеленко о том, что "каждый народ имеет право самостоятельно определять и чествовать своих героев".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также