Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за заявления о лидерах ОУН-УПА

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий был вызван в Министерство иностранных дел Украины из-за совместного заявления с послом Израиля относительно чествования в Украине памяти лидеров ОУН-УПА.

Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"8 января 2020 года в МИД Украины был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий. Во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Республики Польша и Государства Израиль от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии о внутренних вопросах украинской политики", - говорится в сообщении.

Во время беседы также было отмечено, что в ходе контактов на высшем уровне руководство Украины и Польши договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне, что потребует дополнительных усилий, в том числе дипломатических, в направлении обеспечения конструктивного сотрудничества специалистов в области исторической памяти.

Кроме того, была достигнута договоренность о конкретных шагах в этом направлении.

Ранее посольства Польши и Израиля осудили Львовский облсовет и КГГА за мероприятия в честь Бандеры и Мельника.

Позже посольство Польши раскритиковало заявление спикера украинского МИДа Екатерины Зеленко о том, что "каждый народ имеет право самостоятельно определять и чествовать своих героев".