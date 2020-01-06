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В Польше во время пожара в хосписе погибли четыре пациента

Еще 22 пострадали.

В Польше во время пожара в хосписе погибли четыре пациента
Фото: rmf24.pl

В городке Хойнице на севере Польши в результате пожара в местном хосписе, погибли четыре пациента, еще 22 человека посрадали.

Об этом сообщает RMF24.

"В понедельник четыре человека погибли во время пожара в хосписе в Хойнице на Поморье. Среди погибших женщина и трое мужчин. Пожар начался в 3 часа утра. Госпитализированы 22 человека", - говорится в сообщении.

Пожар, вероятно, вызвал брошенный окурок.

Один из посрадавших - работник полиции, который отравился дымом.

Напомним, в Украине с начала 2020 года в результате пожаров погибли 29 человек, еще 11 получили травмы.

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