Макрон, Меркель и Джонсон призвали Иран воздержаться от насилия

"Сохранение возглавляемой США антитеррористической коалиции - это решающий момент в борьбе с боевиками ИГИЛ".

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от насилия после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

"Мы призываем все стороны действовать сдержанно и ответственно. Нынешний цикл насилия в Ираке должен закончиться. В частности, мы призываем Иран воздерживаться от любых насильственных действий… и настоятельно призываем его вернуться к полному соответствию обязательствам по Общему всеобъемлющему плану действий (СВПД)", - говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что сохранение возглавляемой США антитеррористической коалиции - это решающий момент в борьбе с боевиками ИГИЛ.

"Мы подчеркиваем нашу приверженность суверенитету и безопасности Ирака. Мы также подтверждаем нашу приверженность продолжению борьбы против "Исламского государства". Сохранение коалиции имеет важное значение. В этой связи мы призываем иракские власти предоставить коалиции необходимую поддержку", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Франция, Германия и Великобритания готовы продолжать переговоры со всеми сторонами для восстановления стабильности на Ближнем Востоке.

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке. Вместе с генералом погибли несколько видных иракских политиков и военачальников. Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана.

Трамп, комментируя инцидент, назвал генерала "террористом номер один в мире". Иран же сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры. Президент США, в свою очередь, заявил о готовности нанести удар по 52 целям в Иране.

В воскресенье Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки 2015 года.