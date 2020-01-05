Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что народ Ирака хочет присутствия американских войск в стране.

Об этом он сказал в интервью программе Fox News Sunday, комментируя слова подавшего в отставку премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди о "политическом убийстве" иранского генерала Касема Сулеймани возле аэропорта Багдада.

"Он [Абдул-Махди] находится под огромной угрозой со стороны того самого иранского руководства, против которого мы выступаем. Мы уверены, что иракский народ хочет, чтобы Соединенные Штаты оставались там и продолжали сражаться в антитеррористической кампании. И мы продолжим делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасности Америки", - сказал Помпео.

Вопрос ведущего о том, что США будут делать, если парламент Ирака потребует вывести американские войска из страны (что и произошло через несколько часов после интервью), Помпео оставил без однозначного ответа.

"Мы посмотрим, что делать, когда руководство Ирака и правительство примут решение. Но американский народ может быть уверен, что мы примем правильное решение", - сказал Помпео.

Secretary of State Mike Pompeo joined FOX News Sunday to discuss breaking news regarding heightened US-Iran tensions in the wake of an attack that killed Soleimani. The Trump administration says he was planning imminent attacks. Secretary Pompeo reacts. #FNS #foxnews pic.twitter.com/zo7nkdtrZ1 — FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) January 5, 2020

В то же время в интервью программе This Week на телеканале ABC News госсекретарь США заявил, что выводы разведки, на основе которых было принято решение об убийстве Сулеймани, были справедливыми.

"Разведка пришла к недвусмысленному выводу: бездействовать, то есть позволить Сулеймани и дальше заниматься планированием, его террористической кампанией, представляло бы более значительную угрозу, чем те меры, на которые мы пошли [на днях]", – заявил Помпео.

Он также прокомментировал слова Трампа о том, что США могут нанести удары по 52 целям, если Тегеран решит атаковать американских граждан или американские объекты в ответ на убийство Сулеймани.

"Мы заявили иранскому режиму: хватит. Вы больше не сможете уходить от ответственности, используя посреднические силы и думая, что ваша страна будет в безопасности. Наши ответные меры будут направлены против людей, которые принимают решения, людей, которые являются источником угрозы, исходящей от Исламской Республики Иран", – сказал Помпео.

"Why is the president threatening Iran with war crimes?" @GStephanopoulos asks Pompeo as Trump tweets cultural sites in Iran could be targeted.



Pompeo: "We'll behave lawfully"



Stephanopoulos: Is Trump's tweet inaccurate?



Pompeo: Targets will be "lawful" https://t.co/A4OkoecSHW pic.twitter.com/2Jp2IyrGNV — This Week (@ThisWeekABC) January 5, 2020

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке. Вместе с генералом погибли несколько видных иракских политиков и военачальников. Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана.