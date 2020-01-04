Парламент Ливии отказался от военной поддержки Турции

Парламент Ливии проголосовал за отмену двух межправительственных соглашений между Ливией и Турцией. Ливийские парламентарии признали недействительными заключенные правительством национального единства Ливии соглашения с Турцией о морской границе и военное сотрудничество.

Об этом, в субботу, 4 января, сообщил представитель парламента, передает DW.

Оба соглашения руководитель признанного ООН правительства национального единства Фаиз Сарадж подписал в конце ноября 2019 вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Соглашение о военном сотрудничестве предусматривало возможность отправки турецких военных для поддержки войск правительства национального единства в борьбе против сил командующего самопровозглашенной "Ливийской национальной армией" Халифы Хафтара, которого поддерживает парламент Ливии, а также Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия.

Кроме того, члены расположенного на востоке страны законодательного органа высказались за разрыв отношений с Турцией, передает агентство dpa. Парламент, поддерживающий Хафтару, также решил начать расследование в отношении Фаиза Сараджа, обвинив его в "государственной измене".

После свержения Каддафи в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в стране. Чтобы прекратить кровопролитие в Ливии, при поддержке ООН было создано правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа, которое находится в Триполи.

В то же время на востоке страны, в Тобруке, заседает национальный парламент - Палата представителей, который считает себя настоящей властью и не согласен с политикой Саражда.

Парламент в Тобруке назначил генерала Хафтара командующим "Ливийской национальной армией". Возглавляя повстанческую армию, Хафтар взял под свой контроль значительную часть территории страны, в том числе несколько крупных нефтяных месторождений, а с апреля 2019 года ведет наступление на Триполи.