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НАТО приостановил учебную миссию в Ираке в связи с убийством Сулеймани

Миссия учит силы безопасности страны, как противостоять террористической группировке ИГИЛ.

НАТО приостановил учебную миссию в Ираке в связи с убийством Сулеймани
Фото: nato.int

Североатлантический альянс (НАТО) объявил о приостановлении своей учебной миссии на территории Ирака на фоне обострения после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, передает i24News.

"Миссия НАТО продолжается, но учебные мероприятия сейчас приостановлены", - заявил представитель НАТО Дилан Уайт.

По его словам, миссия по подготовке иракских силовых структур, которая действует по просьбе Багдада, была временно приостановлена из-за убийства иранского военного командующего Сулеймани. Миссия НАТО в Ираке, насчитывающая сотни военных, учит силы безопасности страны, как противостоять террористической группировке ИГИЛ.

Также СМИ сообщают, что Вооруженные силы Швеции решили приостановить работу своих военных инструкторов в Ираке после обострения между США и Ираном. 70 шведских солдат и офицеров располагаются на американской военной базе в нескольких километрах к северу от Багдада.

Напомним, командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. Трамп, комментируя инцидент, назвал генерала "террористом номер один в мире". Иран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры.

4 декабря в Багдаде произошла еще одна воздушная атака, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек. Ирак обвиняет США, в Вашингтоне причастность к авиаудару отрицают.

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