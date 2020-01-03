Суд в Англии признал идейное веганство философией

Теперь любое несправедливое обращение по отношению к веганам может быть расценено как харрасмент.

Трибунал по трудовым спорам английского города Норвич вынес решение о том, что веганство является философским мировоззрением и потому находится под защитой закона.

Как сообщает Би-би-си, иск в конце 2018 года подал 55-летний веган Джорди Касамитджана, заявив, что был уволен из благотворительной организации по защите животных "Лига против жестоких видов спорта" из-за своих веганских убеждений.

Работая в этой организации, он сделал достоянием гласности то, что она инвестировала в компании, занимавшиеся тестированием продуктов на животных. Его бывший работодатель заявлял, что Касамитджана был уволен за неподобающее поведение.

Однако 3 января судья трибунала по трудовым спорам постановил, что веганство по этическим соображениям должно подпадать под Закон 2010 года о равенстве и недопущении дискриминации. Решение о том, был ли истец уволен по справедливости, еще не оглашено.

В комментарии изданию Касамиджана признал, что подал иск не столько из-за увольнения, каким бы неприятным оно ни было, а именно из-за того, чтобы установить в судебном порядке, что веганство - это философское мировоззрение.

Как отметил адвокат истца, последствия этого вердикта для компаний, нанимающих на работу веганов, могут быть весьма существенными в будущем, поскольку любое несправедливое обращение по отношению к ним может быть расценено как харрасмент - точно так же, как расистские или сексистские выпады.

На заседании трибунала по трудовым спорам в Норвиче судья Робин Постл отметил в своем постановлении, что веганство по этическим принципам важно и заслуживает уважения в демократическом обществе.

Все веганы едят исключительно растительную пищу, однако те, кто придерживается веганства по этическим соображениям, исключают любую форму эксплуатации животных. К примеру, они не носят одежду, изготовленную из шерсти или кожи, и не пользуются парфюмерией и косметикой тех фирм, которые прибегают к тестированию на животных.