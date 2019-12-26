Британские дипломаты пересядут на электрокары или гибриды

К 2030 году британские дипломаты намерены иметь 100% авто с нулевым выбросом углекислого газа.

Сотрудники британского дипломатического корпуса по всему миру начнут использовать исключительно электрические или гибридные автомобили, в том числе и в Украине с целью сокращения выбросов углекислого газа. Об этом сообщил пресс-центр Министерства иностранных дел Великобритании.

«Министерство иностранных дел заменит автомобили британских дипломатов полностью электрическими или гибридными моделями в рамках программы по уменьшению выбросов в окружающую среду углекислого газа», - сказано в сообщении.

На данный момент британские посольства в Осло и Ватикане уже совершили такой экологически обусловленный переход. Следующие 30 британских дипломатических представительств в разных городах, в частности в Киеве, заменят автомобили уже к апрелю 2020 года.

Отмечается, что британский дипломатический корпус стремится стать «самой зеленой дипломатической службой в мире».

Согласно планам британского правительства, до 2022 года МИД Великобритании намерен иметь в своем автопарке 25% автомобилей с нулевым выбросом углекислого газа, а до 2030 года - довести их количество до 100%.

Кроме того, британский МИД намерен установить солнечные панели на крышах своих диппредставительств.

Напомним, в ноябре 2018 года Евросоюз предлагал сократить до нуля выбросы парниковых газов за 30 лет. Всего было описано восемь сценариев развития событий.

Два сценария предусматривают сокращение выбросов парниковых газов до нуля. Другие сценарии учитывают сокращение выбросов на 80-95%.