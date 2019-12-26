Россия считает бессмысленным участие в саммите "Большой семерки", - МИД страны

В Министерстве иностранных дел России считают, что "Большая семерка" (в которую входят Франция, Германия, Великобритания, Италия, Канада, США и Япония) утратила свою значимость как инструмент глобального управления, а большинство важных вопросов решаются в других форматах, например - на G20.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Интерфаксу".

По его словам, Москва не стремится к возвращению в организацию и она не получала от президента США Дональда Трампа приглашения на очередной саммит G7. Однако, в любом случае, Россия считает вопрос о своем участии в этой встрече "бессмысленным".

"Никаких приглашений не получали, и вообще об этом говорить, на мой взгляд, не имеет смысла. Это беспредметный такой разговор, потому что, как я уже сказал, у нас совершенно другие приоритеты, "семерка" - не в их числе", - сказал Рябков.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявляли об утрате "семеркой" своей былой значимости.

"То, что лидеры "семерки" встречаются, что-то обсуждают, выпускают какие-то заявления, дальше не остается без внимания, но значение всего этого мы совершенно не преувеличиваем", - добавил Рябков.

Напомним, Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после оккупации украинского Крыма и агрессии на Донбассе. В 2014 году участники G8 приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, проведя его в Брюсселе без участия РФ. Таким образом, формат "Большой восьмерки" сократился до G7.

В июне 2018 года Трамп высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов. В августе 2019 года президент США снова выступил за возвращение России в "Большую семерку".