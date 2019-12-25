Я не читаю по-румынски и «Скынтейю» купил в первый и, разумеется, в последний раз в жизни. Купил просто потому, что к тому моменту, когда эта газета поступила в киевские киоски, товарищи Николае и Елена Чаушеску были уже мертвы , не существовало ни Социалистической Республики, ни Коммунистической партии, ни самой «Скынтейи». За несколько дней все это просто исчезло в бухарестской трагедии 1989 года - а газета, отправленная на поезде, дошла в советские киоски и продавалась как свежая пресса, хотя имела такое же отношение к реальности, как пирамиды Хеопса.

В моем старом архиве долгое время хранилась газета, которую я купил в декабрьские дни 1989 года, перед самым Новым годом. Это был последний номер «Скынтейи» , органа ЦК Румынской коммунистической партии. На первой полосе - информация об официальном визите президента Социалистической Республики Румыния, генерального секретаря Румынской компартии товарища Николае Чаушеску в Иран и сообщение о возвращении президента в Бухарест. Семейная фотография: на аэродроме товарища Николае Чаушеску встречала член Политисполкома ЦК РКП, первый вице-премьер Румынии академик доктор инженер товарищ Елена Чаушеску.

Фото: romanianfriend.com Румынская революция, Бухарест, декабрь, 1989

То, как буквально за несколько часов исчез режим, еще недавно казавшийся незыблемым, до сих пор кажется чем-то совершенно невероятным. Почему именно так, почему именно в Румынии и может ли подобное повториться в других странах с авторитарной властью? Именно поэтому «эффект Чаушеску» остается важной частью не только истории, но и практики авторитаризма.

Проще всего объяснять то, что произошло в Румынии, особо жестоким характером режима Чаушеску, неадекватностью «гения Карпат» и усталостью населения от бедности и безысходности тогдашней румынской жизни. Однако и в других странах социалистического лагеря были лидеры, ненамного более адекватные, чем Чаушеску. И с продуктами там была беда, и с последствиями насильственной индустриализации тоже. А уж репрессии режима Эриха Хонеккера против собственных граждан вполне сравнимы с румынскими - не случайно восточногерманскую тайную полицию «Штази» сравнивали с КГБ. Однако жизнью поплатился только Чаушеску. Поплатился не потому, что был самым неадекватным. Поплатился за то, что был самым независимым от Москвы.

Да, сегодня это звучит парадоксально - просто потому что в советские времена у нас как-то не приходилось задумываться об уровне независимости стран-сателлитов. Однако Чаушеску действительно пытался создавать по соседству с Советским Союзом коммунистическое государство, образцом для которого - с точки зрения удалённости от Кремля - были Китай Мао и Югославия Тито.

Фото: romanianfriend.com Генсек компартиии Румынии Николае Чаушеску и первый вице-премьер Румынии Елена Чаушеску.

Чаушеску пренебрегал московскими советами во внутренней политике - отсюда чуть было не погубившая румынское сельское хозяйство ускоренная индустриализация. Он самостоятельно заигрывал с Западом - и как заигрывал! Чаушеску не скрывал своего раздражения в связи с вводом войск Варшавского Договора в Чехословакию - Румыния в этом не участвовала. Он не разорвал дипломатических отношений с Израилем после победы еврейского государства в войне 1967 года - а все остальные социалистические страны, даже Югославия, последовали примеру СССР. Он сохранял хорошие отношения с президентом Египта Анваром Садатом после примирения Израиля и Египта и считался активным сторонником этого примирения.

Но самое главное - диктатор настойчиво очищал руководство страны от политиков, которые ориентируются на Москву. То есть делал то же самое, что до него сделали Мао, Тито, Ким Ир Сен и албанский коммунистический правитель Энвер Ходжа.

В результате развития процесса горбачевской перестройки сложилась парадоксальная ситуация. Практически во всех социалистических странах - и там, где состоялись «бархатные революции», и там, где протестные настроения были очень слабы - Кремль мог опереться на тех, кто был готов голосовать за новых лидеров просто из уважения к желанию Москвы. Так лишились своих должностей Густав Гусак в Чехословакии, Тодор Живков в Болгарии, Эрих Хонеккер в ГДР. В Польше и Венгрии развивались демократические процессы, которые привели к переформатированию, а потом и краху коммунистических режимов.

И только с Чаушеску Москва ничего не могла сделать. Именно поэтому протесты в Тимишоаре были для диктатора как гром среди ясного неба. Он потому и вернулся из Тегерана, что воспринимал эти протесты в регионе со значительным венгерским населением - а Венгрия тогда была в авангарде перемен - как локальное недоразумение, корни которого в Будапеште, а не в Бухаресте. В то, что протесты в Тимишоаре перерастут в восстание в Бухаресте супруги Чаушеску, конечно же, не верили. Но их гибель стала результатом не только этого восстания, а хаоса, начавшегося на бухарестских улицах, когда неизвестные расстреливали возмущённый народ, побуждая его к еще более активному сопротивлению.

Фото: ruposters.ru Лидеры протеста-89 Думитру Мазилу, Ион Илиеску и Петре Роман

В результате после гибели Чаушеску и краха его системы к власти пришёл не какой-то там Вацлав Гавел или Лех Валенса, а один из представителей старой коммунистической элиты Ион Илиеску, а сама Румыния надолго застряла между имитацией реформ и настоящими переменами - и только в последнее десятилетие с большим трудом выбирается из этого исторического капкана. Подлинная роль румынских спецслужб и их друзей из Москвы в событиях декабря 1989 года до сих пор не прояснена.

Я был на съезде народных депутатов СССР в день расстрела супругов Чаушеску и хорошо помню ужас на лицах старой советской номенклатуры. Они ничего не поняли. Они думали, что «бархатная революция» - лучше, что лучше пленум ЦК, который заменит товарища Хонеккера на товарища Кренца или товарища Живкова на товарища Младенова. Но вот только от ГДР - не то что от ее номенклатуры - не осталось практически ничего. И болгарская партийная номенклатура, несмотря на все своё влияние, достаточно быстро уступила власть новым силам и превратилась всего лишь в одну из играющих команд.

Фото: ruposters.ru Чета Чаушеску перед расстрелом

В Румынии - несмотря на исчезновение СРР, РКП и «Скынтейи» все было иначе. И совершенно иначе все будет в России, где - несмотря на исчезновение Советского Союза, КПСС и газеты «Правда» у власти оказался свой Илиеску из числа партийных секретарей Борис Ельцин. Румынию спасло и то, что она - европейская страна с богатыми традициями, и то, что Советского Союза, который претендовал бы на влияние в Европе, попросту не стало - а значит людям, блестяще разыгравшим кровавый спектакль 1989 года, просто не на кого было больше опираться. Став самостоятельными игроками, они вынуждены были, пусть и не сразу, далеко не сразу, но уступить.

Зато вся советская и постсоветская история пошла не путём «бархатных революций» и партийных пленумов, а путём «эффекта Чаушеску». Это и есть наша с вами история, наша с вами жизнь, если вы еще не поняли. Августовский путч 1991 года в Москве, московские события 1993 года, чеченские войны, взрывы домов в Москве, захват заложников на Дубровке и в Беслане, узбекский Андижан, казахстанский Жанаозен, разгон студентов и «небесная сотня» киевского Майдана 2013-2014 годов - безумие за безумием, кровь на крови. Начиналось с расстрела пожилой супружеской четы, которую ненавидела вся Румыния и гибели сотен восставших в румынской столице, потом было трое погибших у московского Белого дома августа 1991 года - и кровь начала литься рекой и продолжает литься. А почему?

А потому что люди, которые правят нами сегодня на пространстве от Ужгорода до Владивостока заинтересованы не в сохранении системы, а в сохранении власти и денег. И без крови они просто не умеют, кровь - это цемент их спецопераций, их постоянного успеха и нашего постоянного поражения.

В Румынии они просто пробовали свои силы. И, по большому счету, им нужна была вовсе не Румыния. Вернее - тогда они ещё просто не понимали, где будут проходить географические границы их возможного влияния. Зато потом они будут повторять одну и ту же спецоперацию в новых и новых вариациях - и вот уже члены ГКЧП, запятнанные смертями у Белого дома, бегут из Москвы в Крым, чтобы договориться с Горбачёвым, а возвращаются назад, чтобы оказаться в тюремных камерах, и вот уже бежит из Киева после расстрела «Небесной сотни» Янукович - почти как Чаушеску из Бухареста - чтобы потом в том же Крыму попасть в московскую ловушку...

И кто - кроме самих авторов, конечно - знает, какие новые смерти и в каком количестве прописаны в кремлевских сценариях сохранения власти в России, укрощения Украины, присоединения Беларуси... Кто знает, какие новые сюрпризы готовит нам «эффект Чаушеску»...