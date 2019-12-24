В Мексике мэра застрелили во время празднования Рождества

Мэра мексиканского города Халапа де Диас Артуро Гарсиа Веласкеса застрелили на торжественном рождественском вечере.

Об этом сообщила газета El Sol de Mexico, пишет УНИАН.

Мэр участвовал в праздничном вечере системы комплексного развития семьи. На праздник пришла группа вооруженных людей, которые открыли огонь. Целью нападавших был мэр, он умер. Также был убит его зять - сотрудник налоговой службы города Хавьер Терреро.

По данным издания Infobae, ранее мэру предъявили обвинение в незаконном хранении оружия, предназначенного для военных. Обыски в его доме и домах нескольких его подчиненных прошли по делу о похищении 18 человек.

Родственники погибших считают, что расследование привело к тому, что он оказался в опасности. Информация о нем могла попасть в руки злоумышленников от представителей правоохранительных органов.