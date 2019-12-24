Первый серийный экземпляр нового российского истребителя Су-57 разбился во время испытаний.

Как сообщает "Интерфакс", самолет потерпел аварию во время испытания двигателя в хабаровской тайге в 110 километрах от аэродрома базирования "Дземги".

Пилот успел катапультироваться и выжил, его эвакуировали из тайги на вертолете.

Истребитель принадлежал Комсомольскому-на-Амуре авиационному заводу и проходил последние испытания перед отправкой в войска. Основными версиями крушения называются неисправность и ошибка пилотирования.

Су-57 - первый российский истребитель пятого поколения. Он разрабатывался с 2002 года. Серийное производство самолета неоднократно переносилось. Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь говорил, что первые 12 самолетов должны вступить в строй в 2019 году, однако в 2018 году агентство ТАСС сообщало, что первый и второй серийные самолеты поступят в армию в конце 2019-го и в 2020 году соответственно.

В 2020 году планировалось подписать второй контракт на производство и поставку Воздушно-космическим силам еще 13 серийных истребителей до 2025 года, сообщало государственное агентство. Но вместо этого 27 июня 2019 года был подписан контракт на 76 новых самолетов до 2028 года.

В апреле 2019 года ТАСС сообщал, что в серийное производство запущен промежуточный двигатель "первого этапа" для истребителя, в то время как двигатель "второго этапа", предполагающий полное соответствие истребителя заявленным характеристикам, будет готов к установке на истребители не ранее 2023 года и проходит испытания.