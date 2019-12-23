Осужденный в РФ за "экстремизм" публицист снова попросил убежище в Украине

В 2019 году Борис Стомахин сбежал в Украину.

Осужденный в России за экстремизм публицист Борис Стомахин просит политическое убежище в Украине.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передают "Українськi Новини".

"Я прошу убежища. Здесь я считаю правильным просить убежище. Я здесь дома, можно сказать. Больше, чем там, в России. Там чудовищная страна", - сказал Стомахин.

Публицист был дважды осужден за экстремизм, отсидев в сумме 12 лет. В 2004 году он уже просил убежища в Украине, но получил отказ.

В мае 2019 года Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушила статью 10 Европейской конвенции по правам человека о свободе выражения взглядов, однако РФ не выполнила решение ЕСПЧ.

После освобождения в 2019 году Стомахин опасался еще одного заключения, покинул страну и обратился к Украине за политубежищем. Он заявил, что выбрал Украину, поскольку ему "понятен украинский язык, культура и близки идеи Евромайдана".

Напомним, в 2016 году российский суд просил приговорить пользователя "ВКонтакте" к 3,5 года за репост материала Стомахина "Крым - это Украина".