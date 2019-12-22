Посол США в Германии назвал санкции против "Северного потока-2" проевропейскими

Посол США в Германии Ричард Гренелл отверг критику Берлина в отношении санкций Вашингтона против российского газопровода "Северный поток-2".

В интервью немецкой газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 22 декабря, он напомнил, что 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент все вместе высказывали сомнения в отношении данного проекта. Поэтому введение санкций против строительства второго газопровода по дну Балтийского моря является "очень проевропейским решением".

Гренелл также сообщил, что многие европейские дипломаты благодарили администрацию США за штрафные меры, сообщает Немецкая волна.

По его словам, санкции в отношении "Северного потока-2" вписываются в долгосрочную стратегию США, которая восходит к администрации Барака Обамы. Вашингтон стремится предотвратить ситуацию, когда "одна страна или один источник оказывает большое влияние на Европу с помощью энергоносителей", пояснил он.

В России считают американские санкции против компаний, работающих по строительству газопровода "Северный поток-2", недобросовестной конкуренцией. В российском МИДе заявили, что США хотят навязать Европе американский сжиженный газ.

Накануне министр финансов и вице-канцлер Германии Олаф Шольц назвал штрафные меры США против строящих газопровод компаний "грубым вмешательством во внутренние дела и суверенитет Германии и Европы". По его словам, такое решение Вашингтона сложно понять, учитывая союзнические отношения Германии и других европейских стран с США в рамках НАТО.

Ранее против санкций США по "Северному потоку-2" выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Однако Германия не планирует отвечать на них.

Напомним, принятый Конгрессом и Сенатом США пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" был подписан президентом США Дональдом Трампом и вступил в силу 20 декабря.

В документе сказано, что санкции приняты для обеспечения энергетической безопасности Европы. Сразу после вступления закона в силу швейцарская фирма Allseas заявила о приостановке деятельности по укладке трубопровода "Северный поток - 2".