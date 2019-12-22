Космический корабль Starliner успешно вернулся на Землю

Американский космический корабль Starliner компании Boeing, которому в ходе тестового полета не удалось состыковаться с Международной космической станцией, в воскресенье в 14:57 по киевскому времени совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, сообщило NASA.

Перед посадкой на спускаемой капсуле корабля успешно раскрылись парашюты.

Американская спускаемая капсула впервые совершила мягкую наземную посадку. Все предыдущие американские аппараты совершали посадку на воду.

Напомним, корабль Starliner, созданный для будущих полетов американских астронавтов на орбиту, был запущен 20 декабря к МКС ракетой-носителем Atlas V, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

В ходе испытательного полета корабль должен был 21 декабря в автоматическом режиме состыковаться с МКС, доставив на ее борт около 270 кг груза, в том числе продукты, одежду и подарки к Рождеству для экипажа.

Ракета успешно вывела тестовый непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию, однако из-за сбоя в системе расчета времени работы двигателей он не вышел на заданную орбиту.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он рассчитан на экипаж из семи человек.

SpaceX по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который в марте уже выполнил первый беспилотный испытательный полет на станцию в автоматическом режиме.

Обе компании планируют в первой половине 2020 года осуществить на своих кораблях первые пилотируемые полеты американских астронавтов на низкую околоземную орбиту. Это позволит NASA, как полагают американские эксперты, отказаться от продолжавшейся почти девять лет зависимости от использования российских пилотируемых кораблей "Союз" после прекращения полетов американских "Шаттлов" к МКС.