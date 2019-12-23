Заморозка военной помощи Украине началась уже через 90 минут после разговора Трампа и Зеленского

Белый дом в июле 2019 года приостановил военную помощь Украине всего через 90 минут после телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом свидетельствуют документы и электронные письма, которые были обнародованы некоммерческой организацией Center for Public Integrity, пишет CNN.

Из них следует, что 25 июля сотрудник административно-бюджетного управления Майк Даффи связался с представителями Пентагона и поручил заморозить выделение средств, мотивировав решение изменением планов.

В электронном письме он указывает на "деликатный характер запроса" и просит держать его в секрете.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер считает, что Даффи должен быть вызван на суд об отставке Трампа.

"Если нужен был аргумент в пользу вызова мистера Даффи для дачи показаний, то вот он. Это письмо - бомба. Высшее должностное лицо, которое мы вызывали [на слушания], приказывает остановить помощь через 90 минут после того, как Трамп позвонил Зеленскому, и говорит помалкивать. Что еще нужно, чтобы вызвать свидетеля?" - заявил Шумер.

В самом бюджетном управлении от обвинений открещиваются. Там настаивают на том, что связи между телефонным звонком и заморозкой помощи нет, решение было принято за неделю до разговора, 18 июля, а фрагменты письма Даффи вырваны из контекста, поэтому и вводят в заблуждение.

CNN указывает, что разговор между Зеленским и Трампом состоялся в промежутке 9:03-9:33 25 июля, а это письмо Даффи отправил первому получателю в 11:04.

Напомним, в США идет расследование возможного давления Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского. Считается, что он мог задержать выделение военной помощи Украине, требуя расследования против своего главного политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.

19 декабря Палата представителей Конгресса США объявила Трампу импичмент за злоупотребление властью, а также за препятствование расследованию Конгресса.

После этого в Сенате должен состояться судебный процесс, где будет решаться вопрос отставки Трампа. Для отстранения президента от власти требуются голоса двух третей сенаторов. Сейчас в верхней палате 53 республиканца и 47 демократов. Глава сенатского большинства Митч Макконелл заявил, что не ожидает одобрения импичмента Сенатом.