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Жертвами урагана на западе Европы стали восемь людей

Порывы ветра достигают 170 км/ч.

Испания
Фото: EPA/UPG
Испания

Жертвами двух ураганов, обрушившихся на Португалию, Испанию и Францию, к воскресенью, 22 декабря стали не менее восьми человек, передает Немецкая волна.

"В среду в этих странах бушевал шторм "Эльза", в субботу его сменил разрушительный ураган "Фабиен". Порывы ураганного ветра достигают 170 км/ч", - говорится в сообщении.

В испанском регионе Галисия тысячи домохозяйств остались без электричества. Во многих аэропортах отменены перелеты, в Португалии в связи с затоплением железнодорожных путей приостановлено движение поездов между Лиссабоном и Порто. Закрыты железнодорожные вокзалы во французских городах Бордо, Тулуза и Андай.

Португалия
Фото: EPA/UPG
Португалия

Шторм затронул и юг Великобритании, где в результате мощных дождей реки вышли из берегов. В городе Чертси под Лондоном торнадо повредил многочисленные дома и автомобили.

От наводнения пострадала и Италия. В субботу в Венеции вода поднялась на 120 см над уровнем моря, затопив около 30 процентов города. При этом Венеция еще не успела восстановиться от последствий катастрофического наводнения, произошедшего месяц назад, когда под водой оказались практически все улицы города.

Венеция
Фото: EPA/UPG
Венеция

Напомним, в Украине спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в западных областях.

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