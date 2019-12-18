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По делу бойца Маркива итальянский суд использовал фейковые сюжеты пропагандистов

Суд использовал материалы сепаратистского сайта "Русская весна".

По делу бойца Маркива итальянский суд использовал фейковые сюжеты пропагандистов
Фото: Радио Свобода

Итальянский суд использовал фейковые материалы российских и сепаратистских СМИ по делу украинского бойца Виталия Маркива, которого приговорили к 24 годам лишения свободы. Об этом пишет The New York Times.

Сообщалось, что львиная доля доказательств, что Маркив координировал артиллерию, из-за которой погиб итальянский журналист Андреа Рокелле, была получена с электронных устройств погибшего.

Позже выяснилось, что среди доказательств, использованных итальянской прокуратурой, были публикации из источников, которые считаются российской пропагандой.

"Включение двух видеороликов Russia Today, а также материалы на сепаратистском сайте "Русская весна", поставило вопрос о том, в какой степени фейковые новости, проникая в западные СМИ и выборы, теперь проникают в западные страны и их суды", - отмечает ресурс.

Итальянские прокуроры заявили, что не считают материалы Russia Today решающими в приговоре, а суду присяжных не разрешено обсуждать, что именно убедило их в виновности Маркива.

"Включение в суд пропаганды и дезинформации, независимо от ее убедительности, вызвало тревогу у экспертов и некоторых политиков", - сказано в материале.

Кроме того, издание подчеркивает, что в декабре либеральная партия "Большая Европа" утверждала, что судебный процесс был испорчен "слухами и предрассудками", и просила Европейский союз направить наблюдателей на апелляционный процесс, который должен начатся этой весной.

Напомним, 12 июля суд города Павиа (Италия) приговорил украинского военного Маркива к 24 годам лишения свободы. Жестокость приговора удивила даже прокурора, который просил 17 лет заключения.

В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию по делу Маркива.

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