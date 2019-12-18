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В Черкасской области подросток торговал марихуаной

У парня изъяли тридцать пакетиков с марихуаной.

Полицейские объявили подозрение несовершеннолетнему жителю одного из сел Уманского района Черкасской области в наркоторговле. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фото: Нацполиция

Оперативники получили информацию о том, что несовершеннолетний житель хранит и распространяет наркотические средства

Во время обысков по его месту жительства, полицейские изъяли 30 полимерных пакетов с расфасованной и готовой к употреблению марихуаной.

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Следствие по данному уголовному производству продолжается.

Напомним, в ноябре этого года СБУ пресекла деятельность двух жителей Кривого Рога, которые занимались доставкой марихуаны в РФ с помощью дронов. Их задержали возле госграницы в Сумской области во время очередного "воздушного сообщения": в рейс должны были отправить 5 килограммов марихуаны.

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