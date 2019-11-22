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Двое мужчин дронами доставляли марихуану в РФ

"Контрабандисты активно применяют новейшие технологии", - СБУ.

СБУ пресекла деятельность двух жителей Кривого Рога, которые наладили доставку марихуаны в РФ с помощью дронов. Об этом сообщает СБУ у себя на фейсбуке.

Фото: СБУ

Пакеты с каннабисом на собственном автомобиле они доставляли в один из приграничных районов Сумской области. Возле госграницы «товар» фасовали и переправляли дронами заказчикам в РФ.

«Контрабандисты активно применяют новейшие технологии»,- сказано в сообщении СБУ.

Фото: СБУ

СБУ задержала торговцев во время очередного «воздушного сообщения»: в рейс должны были отправить 5 килограммов марихуаны.

За авиаконтрабанду мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация.

Напомним, ранее в Луганской области задержали поставщиков марихуаны на оккупированные территории. Во время обысков было изъято около 6 кг каннабиса, мобильные телефоны и более 35 тыс. гривен.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.

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