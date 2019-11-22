Ночью в Киеве температура упадет до -10, а на западе выпадет снег

Скорость ветра в Донецкой области составит до 25 м в секунду.

В Киеве ночью 23 ноября температура упадет до -8... -10 градусов, днем ожидается до -3. Будет переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

По данным Укргидрометцентра, на западе Украины будет облачно с прояснениями, ночью местами дождь и мокрый снег, днем местами небольшие осадки, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 0…-8 градусов, днем -2…+6 градусов; на Закарпатье ночью +1…+6 градусов, днем +5…+10 градусов.

В Карпатах ночью дождь и мокрый снег, днем местами небольшие осадки, температура ночью +2…-3 градуса, днем -2…+3 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5…-12 градусов, днем +2…-5 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-11 градусов, днем +2…-4 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Донецкой области ночью 25 м/с. Температура воздуха ночью -7…-14 градусов, днем +1…-5 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Херсонской области ночью 25 м/с. Температура воздуха ночью -2…-9 градусов, днем -2…+5 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+6 градусов, днем 0…+5 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.

Напомним, минимальная температура ночью 22 ноября составила -8, днем холоднее всего в центральных и северных областях.