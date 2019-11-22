В Крыму удерживают как минимум 110 политзаключенных, - представитель президента

Украинской власти известно как минумум о 110 политзаключенных в Крыму, которых удерживают оккупанты.

Об этом в интервью LB.ua рассказал представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"Довольно трудно говорить о конкретном количестве (политзаключенных, -ред.), так как в законодательстве пока нет понятия политического заключенного. Нам известно, что более 110 человек лишены свободы в результате политических и других мотивов", - сказал Кориневич.

Представительство передало список политузников людям, которые в команде Владимира Зеленского занимаются обменом пленными.

"Мы подаем все данные, которые получили от крымчан, - и относительно общего количества, и о месте содержания, причинах задержания, и, безусловно, о том, кто нуждается в медицинской помощи", - добавил Кориневич.