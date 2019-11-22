Полиция завершила расследование дела о фиктивной продаже Tesla в Украине

Полиция Киева завершила досудебное следствие относительно супружеской пары, подозреваемой в фиктивной продаже акций и автомобилей Tesla в Украине.

Им инкриминируют мошенничество и легализацию доходов, полученных преступным путем, сообщили на странице столичной полиции в Facebook.

"С 2017 по 2019 годы 34-летний мужчина и его 26-летняя супруга зарегистрировали в Киеве два псевдопредставительства американской компании и создали интернет-сайт, на котором разместили рекламу продажи ценных бумаг, а также предлагали купить авто указанной фирмы", - уточнили правоохранители.

Они обманули 25 человек, выманив у них в общей сложности 12 миллионов гривен. Обвинительный акт относительно подозреваемых будет передан в суд.

Напомним, в феврале 2019 в Одессе задержали двух подозреваемых в мошенничестве, которые похищали деньги доверчивых инвесторов, желавших вложиться в акции и облигации американской компании Tesla Motors Inc. Один из пострадавших потерял из-за аферистов 120 тысяч долларов.