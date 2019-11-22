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ОБСЕ зафиксировала выстрелы на участке разведения в Петровском

Наблюдатели слышали три пулеметных очереди в среду.

ОБСЕ зафиксировала выстрелы на участке разведения в Петровском
Отвод вооружений в с.Петровское
Фото: Макс Левин

Наблюдатели ОБСЕ 20 ноября слышали выстрелы на участке разведения возле населенного пункта Петровское в Волновахском районе Донецкой области.

Об этом говорится на сайте ОБСЕ.

"20 ноября, патрулируя приблизительно в 2 км к северу от Петровского, команда СММ слышала 3 очереди из крупнокалиберного пулемета в 2–3 км к юго-юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения в районе Петровского)", - сказано в ежедневной сводке наблюдательной миссии.

Украинские военные заявили, что "после проведенного анализа нетрудно догадаться, что это очередная попытка дискредитации ВС Украины в глазах местного населения на временно оккупированной территории и мирового сообщества".

В пресс-центре Операции объединенных сил утверждают: если спроектировать это событие на карту местности, то можно получить результат, что выстрелы были сделаны с оккупированной территории возле или в пределах участка разведения. Куда именно стреляли боевики, военные не знают.

"Подразделения ВС Украины, согласно условиям разведения, с вероятного места нарушения режима прекращения огня, вести обстрелы физически не могут", - говорится в сообщении.

Напомним, возле населенных пунктов Петровское и Богдановка в Волновахском районе Донецкой области 9-11 ноября состоялось разведение сил и средств.

13-20 ноября там состоялось разминирование территорий.

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